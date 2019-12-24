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24 грудня 2019, вівторок, 18:40 6
Економіка 2019-12-24T18:58:14+02:00
Українські Новини
Герус розповів, як планують витратити $3 млрд, які повинен виплатити "Газпром"

Герус розповів, як планують витратити $3 млрд, які повинен виплатити "Газпром"

Анна Рудык
Андрій Герус, Газпром, Нафтогаз
Андрій Герус. Фото: facebook/andriy.gerus
Андрій Герус. Фото: facebook/andriy.gerus

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус розповів, що 3 мільярди доларів, які "Газпром" (Росія) повинен виплатити "Нафтогазу", будуть витрачені на кілька цілей. Про це Герус повідомив в ефірі hromadske.

Так, Герус зазначив, що 3 млрд доларів, які повинен виплатити "Газпром" - відчутна сума для "Нафтогазу".

"По-перше, у Нафтогазу є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів. Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися у збільшення видобутку газу, це також важливо. І третє: Нафтогаз - це державна компанія, відповідно, це дивіденди для держави, це поповнення державного бюджету", - сказав Герус.

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" готовий компенсувати "Нафтогазу" $3 млрд шляхом примусового стягнення заарештованих активів.

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