Герус розповів, як планують витратити $3 млрд, які повинен виплатити "Газпром"

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус розповів, що 3 мільярди доларів, які "Газпром" (Росія) повинен виплатити "Нафтогазу", будуть витрачені на кілька цілей. Про це Герус повідомив в ефірі hromadske.

Так, Герус зазначив, що 3 млрд доларів, які повинен виплатити "Газпром" - відчутна сума для "Нафтогазу".

"По-перше, у Нафтогазу є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів. Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися у збільшення видобутку газу, це також важливо. І третє: Нафтогаз - це державна компанія, відповідно, це дивіденди для держави, це поповнення державного бюджету", - сказав Герус.

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" готовий компенсувати "Нафтогазу" $3 млрд шляхом примусового стягнення заарештованих активів.