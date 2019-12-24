Загальний держборг у листопаді збільшився до $82,8 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в листопаді збільшився на 1,2% або на 0,99 млрд доларів до 82,83 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець листопада 2019 року склав 1 990,78 млрд гривень або 82,83 млрд доларів проти 2 045,6 млрд гривень, або 81,84 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 листопада склав 1 750,36 млрд гривень (72,82 млрд доларів) проти 1 794,99 млрд гривень (71,81 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць зменшився з 39,08 млрд доларів до 38,95 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг зменшився з 818,18 млрд гривень до 814,24 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті збільшився з 32,73 млрд доларів до 33,88 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 30 листопада склав 240,41 млрд гривень, або 10,00 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, держборг у жовтні скоротився на 1,4%.



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