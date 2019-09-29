В Украине сократился общий госдолг на 500 млн долларов

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в августе сократился на 0,6% или на 0,5 млрд долларов до 81,92 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.



Государственный и гарантированный государством долг на конец августа 2019 года составил 2 067,13 млрд гривен или 81,92 млрд долларов против 2 067,64 млрд гривен, или 82,42 млрд долларов месяцем ранее.



Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 августа составил 1 809,9 млрд гривен (71,73 млрд долларов) против 1 811,7 млрд гривен (72,22 млрд долларов) месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц уменьшился с 39,93 млрд долларов до 39,82 млрд долларов.



Прямой внутренний долг сократился с 810,06 млрд гривен до 805,24 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте сократился с 32,29 млрд долларов до 31,91 млрд долларов).Гарантированный государством долг на 31 августа составил 257,26 млрд гривен, или 10,20 млрд долларов.



Как сообщали Українські Новини, общий госдолг в июле вырос почти на два миллиарда гривен.



Также совокупный государственный долг Украины, после роста в апреле на $1 млрд, в мае сократился в долларовом эквиваленте на 1,79%, или на 1,44 млрд долларов до 78,39 млрд долларов (по состоянию на 31 мая) по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом, который ранее вырос, на 2019-2022 годы.







