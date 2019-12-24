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24 грудня 2019, вівторок, 17:16 18
Політика 2019-12-24T19:00:02+02:00
Українські Новини
НСЖУ закликав правоохоронців жорстко відреагувати на атаки на журналістів в суді щодо вбивства журналіста Шере

НСЖУ закликав правоохоронців жорстко відреагувати на атаки на журналістів в суді щодо вбивства журналіста Шеремета

Елизавета Кесельман
НСЖУ, Сергій Томіленко, Напад на журналіста, справа Шеремета

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявляє про нападах на журналіста Дмитра Кучера на суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це Томіленко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він зазначив, що Кучер працює для sharij.net і видання "Правовий контроль Україна". На його адресу лунали приниження, образи і погрози.

Також у залі суду погрожували журналістці Юлії Корзун, яка представляє видання "Страна.иа". Також загрози і нецензурна лайка лунали на адресу інформаційних телеканалів "112", "ZIK" і "NewsOne". Журналістку телеканалу "ZIK" Аллу Жизневскую вдарили по руках, щоб не знімала на телефон.

"Правоохоронці повинні жорстко реагувати на кожен випадок нападу і погроз журналістам. Влада має продемонструвати політичну волю - і засудити поділ журналістів на "правильних" і "неправильних"", - написав Томіленко.

Він зазначив, що всі ЗМІ, які працюють в Україні, є правильними.

На його думку, усі претензії повинні виявлятися тільки через суд.

Як повідомляли Українські Новини, на засіданні Апеляційного суду Києва, який сьогодні, 24 грудня, розглядає скаргу на арешт підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, у словах адвоката Влада Добоша виявилося протиріччя.

Також Бужанський і Дубинський вимагають від "Слуги народу" і Зеленського протреагировать на напади на журналістів в суді над обвинуваченими у вбивстві журналіста Шеремета

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