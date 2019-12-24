НСЖУ закликав правоохоронців жорстко відреагувати на атаки на журналістів в суді щодо вбивства журналіста Шеремета

НСЖУ закликав правоохоронців жорстко відреагувати на атаки на журналістів в суді щодо вбивства журналіста Шере

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявляє про нападах на журналіста Дмитра Кучера на суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це Томіленко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він зазначив, що Кучер працює для sharij.net і видання "Правовий контроль Україна". На його адресу лунали приниження, образи і погрози.

Також у залі суду погрожували журналістці Юлії Корзун, яка представляє видання "Страна.иа". Також загрози і нецензурна лайка лунали на адресу інформаційних телеканалів "112", "ZIK" і "NewsOne". Журналістку телеканалу "ZIK" Аллу Жизневскую вдарили по руках, щоб не знімала на телефон.

"Правоохоронці повинні жорстко реагувати на кожен випадок нападу і погроз журналістам. Влада має продемонструвати політичну волю - і засудити поділ журналістів на "правильних" і "неправильних"", - написав Томіленко.

Він зазначив, що всі ЗМІ, які працюють в Україні, є правильними.

На його думку, усі претензії повинні виявлятися тільки через суд.

Як повідомляли Українські Новини, на засіданні Апеляційного суду Києва, який сьогодні, 24 грудня, розглядає скаргу на арешт підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, у словах адвоката Влада Добоша виявилося протиріччя.

Також Бужанський і Дубинський вимагають від "Слуги народу" і Зеленського протреагировать на напади на журналістів в суді над обвинуваченими у вбивстві журналіста Шеремета