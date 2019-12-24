Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Про це Гончарук написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Уряд сьогодні прийняв рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%... Так, з сьогоднішнього дня теплопостачальники можуть перерахувати платіжки. За нашими розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижче на 30%. Всі відповідні інструменти ми надали місцевій владі", - написав він.

Гончарук повідомив, що у вівторок на Раді розвитку громад і територій звернувся до мерів міст та органів місцевого самоврядування, щоб вони провели відповідні перерахунки.

"Українці повинні відчути зміни у своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років. Ми дали необхідний механізм. Тепер вся відповідальність - на владі на місцях", - написав прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, на початку грудня Президент Володимир Зеленський заявив, що в наступному опалювальному сезоні 2020-2021 років тарифи на теплопостачання можуть бути зменшені в два рази.



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