Кабмін запустив електронний сервіс перевірки квитанцій

Кабінет міністрів затвердив запуск сервісу check.gov.ua, за допомогою якого можна перевіряти квитанції в електронній формі. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Ура! Щойно ми запустили сервіс check.gov.ua - офіційно проголосували на засіданні Кабміну. Цей сервіс заощадить українцям купу часу. За допомогою цього сервісу можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх на папері з мокрою печаткою", - йдеться в повідомленні.

Система працює наступним чином:

Замість паперової квитанції ви надаєте просто її код. Той, хто перевіряє платіж, просто заходить на check.gov.ua і вводить цей код.

Наголошується, що часто в місцях надання послуг знаходяться каси банків з величезними комісіями. Цей сервіс дозволить тепер платити через смартфон, а не через ці каси. Таким чином, українці будуть економити не тільки час, але і гроші.

Також зазначається, що на даний момент до сервісу підключені два банки - ПриватБанк і monobank. Інші банки підключаться найближчим часом.

Скриншот:facebook.com/dubilet

протягом місяця Кабмін разом з іншими міністерствами змінять посадові інструкції у всіх точках надання державних послуг. У майбутньому цей сервіс дозволить легше запускати та електронні сервіси.

Щоб закріпити запуск, ми запустимо гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитися, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі", - відзначив Дубілет.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін запропонував спростити отримання довідок на тимчасове проживання в Україні.

Також у Кабінеті Міністрів вирішили запропонувати Верховній Раді дозволити нотаріусам реєструвати шлюби, а також реєструвати розлучення.