В'їзд з Криму в Херсонську область спростили для дітей 14-16 років

Кабінет Міністрів спростив перетин адмінкордону Криму з Херсонською областю для дітей у віці 14-16 років.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у своєму телеграм-каналі, повідомляючи про рішення, прийняті на засіданні Кабміну у вівторок, передають Українські Новини.

"Кожен має право на освіту! Відтепер діти від 14 до 16 років, народжені в Криму, легше зможуть отримувати його в Україні", - написав Гончарук.

Якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ: при наявності паспорта України (ID карти) або закордонного паспорта громадянина України; при наявності інформації про навчання в ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти).

У разі подальшої подорожі дитини за кордон буде застосовуватися стандартна процедура для перетину кордону України.

Як повідомляли Українські Новини, неповнолітні зможуть самостійно виїжджати з України.

Також Пристайко заявляв, що закордоні паспорти для в'їзду в Росію допоможуть ловити боржників.

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