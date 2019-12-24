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24 грудня 2019, вівторок, 14:48 8
Кабмін 2019-12-24T15:02:28+02:00
Українські Новини
Українці зможуть подорожувати ще дві країни без віз

Українці зможуть подорожувати ще дві країни без віз

Ярина Вацяк
Колумбія, Еквадор, Безвізовий режим, Безвіз
Еквадор. Фото: pixabay.com
Еквадор. Фото: pixabay.com

Кабінет Міністрів затвердив угоди з Колумбією і Еквадором про безвізовий режим.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у своєму Telegram-каналі, повідомляючи про рішення, прийнятих на засіданні Кабміну у вівторок, передають Українські Новини.

"Безвізовий режим з Колумбією і Еквадором. Щойно затвердили міжнародні угоди з урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог. Українці зможуть подорожувати без віз до 90 днів протягом 180 днів", - написав Гончарук.

Затвердження Кабміном підписаних у вересні угод є внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання ними чинності.

Як повідомляли Українські Новини, міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що з 2010 року з України виїхало 4 млн осіб.

Раніше вступив в силу безвізовий режим з Таїландом. Для перебування на території Таїланду терміном понад 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному

Також Україна на рік продовжила безвіз з Північною Македонією.

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