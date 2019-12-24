Через теплу зиму в Карпатах не можуть заснути ведмеді

Ведмеді в центрі реабілітації бурих ведмедів у Карпатах не можуть заснути із-за теплої погоди. Про це повідомила прес-служба Національного природного парку Синевир у вівторок, 24 грудня.

"У центрі реабілітації бурих ведмедів поснули тільки три клишоногі. Причиною ведмежого безсоння ще недостатньо низька температура повітря. Справжня зима в регіоні протримала тільки тиждень до початку грудня. За цей час встигли впасти в стан анабіозу - зимовий сон - три ведмедя: Беня, Дюрій і Потапович. Решта - чекають морозів", - сказано в повідомленні.

У центрі живуть 32 ведмедя, які раніше все своє життя прожили в неволі, тому зимовий сон для них невідоме явище. Відзначається, що в минулому році в центрі заснула велика частина ведмедів.

Тривалість ведмежого сну кожен рік залежить від температурних коливань взимку. У холодні зими ведмеді спали до весни, а внаслідок потепління взимку часто прокидалися і виходили з барлогів на деякий час.

Ведмеді в природному парку "Синевир". Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Тим часом, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні.