Милованов розповів, яку він хоче зарплату

Зарплата міністра повинна становити не менше 5 тисяч доларів, вважає глава Мінекономіки Тимофій Милованов. Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net, опублікованому у вівторок, 24 грудня.

"Зарплата неприйнятно маленька. Не можна займатися самообманом: коли люди приймають рішення рівня дуже великого підприємства і ми їм платимо за 15 000-20 000 гривень, зрозуміло, що ми штовхаємо їх на корупцію. Або на некомпетентність", - сказав він.

На питання, яку зарплату повинен отримувати топ-керівник Мінекономіки, Милованов відповів: "Міністр - від 5 до 10 000 доларів".

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на те, що раніше депутат від "Слуги народу" Скороход Ганна написала про відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова, той спростовує інформацію ЗМІ про власну відставку.

Раніше Милованов заявив, що отримав 93 тис. гривень заробітної плати за 3 місяці роботи в міністерстві.