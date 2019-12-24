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  • У Києві помилково замінували метро "Майдан Незалежності": станція вже відкрита для входу
24 грудня 2019, вівторок, 13:44 8
Події 2019-12-24T14:45:05+02:00
Українські Новини
У Києві помилково замінували метро "Майдан Незалежності": станція вже відкрита для входу

У Києві помилково замінували метро "Майдан Незалежності": станція вже відкрита для входу

Ольга Фандорина
Мінування в метро

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 24 грудня закрив станцію "Майдан Незалежності" через анонімне повідомлення про мінування.

Про це йдеться в повідомленні КП в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Увага! Станція "Майдан Незалежності" + пересадка закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про замінування!" - сказано в ньому.

Після комунальне підприємство "Київський метрополітен" відкрило станцію "Майдан Незалежності" після перевірки анонімного повідомлення про замінування.

Про це йдеться в повідомленні КП в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Увага! Станція "Майдан Незалежності" + пересадка відкриті для пасажирів. Вибухонебезпечні предмети не виявлено", - сказано в ньому.

В даний час метрополітен працює в штатному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронні органи тимчасово обмежували роботу Центрального ж/д вокзалу у Києві через повідомлення про мінування.

1 листопада надійшло повідомлення про мінування відразу Центрального та Південного вокзалів, з-за чого довелося проводити екстрену евакуацію.

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