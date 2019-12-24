У Києві помилково замінували метро "Майдан Незалежності": станція вже відкрита для входу

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 24 грудня закрив станцію "Майдан Незалежності" через анонімне повідомлення про мінування. Про це йдеться в повідомленні КП в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Увага! Станція "Майдан Незалежності" + пересадка закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про замінування!" - сказано в ньому. Після комунальне підприємство "Київський метрополітен" відкрило станцію "Майдан Незалежності" після перевірки анонімного повідомлення про замінування. Про це йдеться в повідомленні КП в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Увага! Станція "Майдан Незалежності" + пересадка відкриті для пасажирів. Вибухонебезпечні предмети не виявлено", - сказано в ньому. В даний час метрополітен працює в штатному режимі. Як повідомляли Українські Новини, правоохоронні органи тимчасово обмежували роботу Центрального ж\/д вокзалу у Києві через повідомлення про мінування. 1 листопада надійшло повідомлення про мінування відразу Центрального та Південного вокзалів, з-за чого довелося проводити екстрену евакуацію.