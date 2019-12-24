Заправки знизили ціни на паливо після звернення Зеленського

Ціни бензин і дизельне палива на станціях великих роздрібних мереж у вівторок, 24 грудня, опустилися на 0,5–1 грн/л після того, як Президент Володимир Зеленський провів зустріч і закликав АЗС знизити ціну на паливо.

Про це повідомляє Enkorr в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку.

В мережах ОККО і WOG ціни бензинів і ДТ опустилися на 50 коп/л, Amic знизив ціну бензинів на 80 коп./л, ДТ — на 70 коп./л.

У консолідованій мережі групи "Приват", яка до теперішнього моменту не реагувала на зниження цін іншими операторами, все паливо подешевшало на 1 грн/л

Як повідомляли Українські Новини, закупівельні ціни на бензин і дизпаливо знизилися на 20%, а на заправках - тільки на 5%, в понеділок-п'ятницю, 9-13 грудня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знизилися на 0,66-0,67% до 27,25-28,36 гривень за літр четвертий тиждень поспіль.

Раніше Антимонопольний комітет (АМКУ) рекомендував низці операторів автозаправних станцій (АЗС) знизити роздрібні ціни на дизельне паливо і бензин у зв'язку зі зниженням оптових цін.