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24 грудня 2019, вівторок, 11:24 9
Економіка 2019-12-24T11:40:58+02:00
Українські Новини
Заправки знизили ціни на паливо після звернення Зеленського

Заправки знизили ціни на паливо після звернення Зеленського

Ярина Вацяк
АЗС, Володимир Зеленський, дизпаливо, ціни на дизпаливо, ціни на бензин

Ціни бензин і дизельне палива на станціях великих роздрібних мереж у вівторок, 24 грудня, опустилися на 0,5–1 грн/л після того, як Президент Володимир Зеленський провів зустріч і закликав АЗС знизити ціну на паливо.

Про це повідомляє Enkorr в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку.

В мережах ОККО і WOG ціни бензинів і ДТ опустилися на 50 коп/л, Amic знизив ціну бензинів на 80 коп./л, ДТ — на 70 коп./л.

У консолідованій мережі групи "Приват", яка до теперішнього моменту не реагувала на зниження цін іншими операторами, все паливо подешевшало на 1 грн/л

Як повідомляли Українські Новини, закупівельні ціни на бензин і дизпаливо знизилися на 20%, а на заправках - тільки на 5%, в понеділок-п'ятницю, 9-13 грудня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знизилися на 0,66-0,67% до 27,25-28,36 гривень за літр четвертий тиждень поспіль.

Раніше Антимонопольний комітет (АМКУ) рекомендував низці операторів автозаправних станцій (АЗС) знизити роздрібні ціни на дизельне паливо і бензин у зв'язку зі зниженням оптових цін.

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