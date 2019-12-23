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23 декабря 2019, понедельник, 19:21 179
Президент 2019-12-23T20:00:25+02:00
Українські Новини
Укрепление гривны: Зеленский призвал сети заправок снизить цены на бензин

Укрепление гривны: Зеленский призвал сети заправок снизить цены на бензин

Анна Рудык
цены на топливо, Владимир Зеленский, Цены на бензин
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский призывает сети автозаправочных станций снизить цены на топливо.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В понедельник Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций.

Во время совещания стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС.

Президент призвал представителей отреагировать на укрепление курса гривны уменьшением цены на топливо.

Президент подчеркнул, что речь идет не о специальных скидках, а о реальном снижении цен.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться.

Пресс-служба Президента отмечает, что АЗС должны существеннее уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусным программам.

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив подчеркнула, что реальная цена на горючее сильно отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

Представители компаний-участниц топливного рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС.

По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона.

Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком.

Участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.

Как сообщали Українськi Новини, бензин А-92 и А-95 достигли минимальной отметки: цены на бензин в Украине.

Также стало известно, как укрепление гривны повлияло на цены на бензин, и что изменится в следующем году.

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