Кабмін, НБУ, підприємства і банки повинні виплатити $17,06 млрд за зовнішніми боргами в 2020

В 2020 році Кабінет Міністрів, Національний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,059 млрд доларів за зовнішніми боргами.

Про це йдеться в календарі планових платежів НБУ за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті за станом на 1 жовтня 2019 року, передають Українські Новини.

З вищевказаної суми 13,06 млрд доларів становить заснована сума боргу, 4 млрд - відсотки.

При цьому загальна сума, яку в наступному році Україна повинна виплатити МВФ, становить 1,35 млрд доларів (1,07 млрд – основна сума, 280 млн – процентні платежі).

Пікові виплати за зовнішнім боргом в 2020 році припадають на 1-й квартал 2020 року - 5,42 млрд доларів і на 3-й квартал - 5,24 млрд доларів.

У 2-му кварталі сума платежів складе 3,412 млрд доларів, в 4-му кварталі – 2,995 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Україні треба виплатити $4,4 млрд зовнішнім кредиторам до 2020.

держборг в травні скоротився на $1,4 млрд, а дефіцит держбюджету в 2018 становив 59,3 млрд гривень.