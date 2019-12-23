Путін зізнався, що замість чаю став пити траву

Російський лідер Володимир Путін на зустрічі з питання розвитку сільського господарства Росії в Адигеї заявив, що замість чаю воліє пити заварені, облиті окропом трави з Алтаю. Про це повідомляє Rt.

Голова Першого чайного кооперативу Серафим Тимченко звернув увагу на те, що Путін під час поїздки на поїзді по Кримському мосту пив чай. У зв'язку з цим він поцікавився, який сорт чаю воліє російський лідер.

"Я п'ю навіть не чай... Я п'ю взагалі такі заварені, облиті окропом трави з Алтаю", - сказав Путін.

Як повідомляли Українські Новини, Пєсков заявив, що Володимир Путін не дивився український телесеріал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі і не планує цього робити.

Російський телеканал "Слуги народу" вирізав для Москви жарт про Путіна.