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23 грудня 2019, понеділок, 22:25 6
Політика 2019-12-24T00:45:01+02:00
Українські Новини
Путін зізнався, що замість чаю став пити траву

Путін зізнався, що замість чаю став пити траву

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Трава, Володимир Путін

Російський лідер Володимир Путін на зустрічі з питання розвитку сільського господарства Росії в Адигеї заявив, що замість чаю воліє пити заварені, облиті окропом трави з Алтаю. Про це повідомляє Rt.

Голова Першого чайного кооперативу Серафим Тимченко звернув увагу на те, що Путін під час поїздки на поїзді по Кримському мосту пив чай. У зв'язку з цим він поцікавився, який сорт чаю воліє російський лідер.

"Я п'ю навіть не чай... Я п'ю взагалі такі заварені, облиті окропом трави з Алтаю", - сказав Путін.

Як повідомляли Українські Новини, Пєсков заявив, що Володимир Путін не дивився український телесеріал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі і не планує цього робити.

Російський телеканал "Слуги народу" вирізав для Москви жарт про Путіна.

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