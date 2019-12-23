ДБР розслідує підробку документів чиновником ДФС для отримання квартири

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо підробки документів заступником начальника Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) однієї з областей для отримання від держави квартири.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Днями почали досудове розслідування стосовно заступника начальника ГУ ДФС однієї з областей і ще низки посадових осіб відомства. За попередньою версією слідства, чиновник підробив документи і за попередньою змовою з начальником ГУ ДФС області та головою одного з обслуговуючих кооперативів незаконно отримав у власність квартиру площею 79 кв. м", - написала вона.

При цьому, з її слів, як з'ясували слідчі, чиновник і його сім'я вже мають у власності 4 квартири загальною площею 230 кв. м і тому, згідно з українським законодавством, він не мав права перебувати у квартирній черзі та претендувати на державне житло.

Досудове розслідування почали за фактом зловживання службовим становищем.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини скоєного кримінального злочину.

Розслідування здійснюють слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ накрила групу, яка підробляла документи для в'їзду біженців в Україні.

Раніше ДБР передало до суду справу про отримання $12 тис. хабара співробітником ДФС.