підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.45 26
˟
23 грудня 2019, понеділок, 18:16 8
Судова влада 2019-12-23T18:45:02+02:00
Українські Новини
ДБР розслідує підробку документів чиновником ДФС для отримання квартири

ДБР розслідує підробку документів чиновником ДФС для отримання квартири

Анна Рудык
ДБР, ДФС, Підробка документів

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо підробки документів заступником начальника Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) однієї з областей для отримання від держави квартири.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Днями почали досудове розслідування стосовно заступника начальника ГУ ДФС однієї з областей і ще низки посадових осіб відомства. За попередньою версією слідства, чиновник підробив документи і за попередньою змовою з начальником ГУ ДФС області та головою одного з обслуговуючих кооперативів незаконно отримав у власність квартиру площею 79 кв. м", - написала вона.

При цьому, з її слів, як з'ясували слідчі, чиновник і його сім'я вже мають у власності 4 квартири загальною площею 230 кв. м і тому, згідно з українським законодавством, він не мав права перебувати у квартирній черзі та претендувати на державне житло.

Досудове розслідування почали за фактом зловживання службовим становищем.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини скоєного кримінального злочину.

Розслідування здійснюють слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ накрила групу, яка підробляла документи для в'їзду біженців в Україні.

Раніше ДБР передало до суду справу про отримання $12 тис. хабара співробітником ДФС.

Більше новин про: ДБР ДФС Підробка документів

Архів
Новини
Україна припинила експорт деяких алкогольних напоїв 18:19
ДБР розслідує підробку документів чиновником ДФС для отримання квартири 18:16
ТКГ домовилася про обмін полоненими до Нового року 17:37
Е-кабінет унеможливлює хабарі при малому будівництві, – Гончарук 17:31
Справу про вбивство 5-річного хлопчика під Києвом передано в суд 17:17
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко 14:48
На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48
Обшуки в "5 елементі": у клубі заявили про масштабні провокації через політичні мотиви 13:00
"Наш край" переміг у Миколаївській області на виборах в ОТГ, обігнавши "Слугу народу" 13:15
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
Диспетчери "Укренерго" примусово знизили генерацію АЕС на 400 МВт в неділю через низьке споживання електроенергії, - Герус 15:14
Ялинка Вінниці. Фото: Вежа
Новорічна подорож барвистими ялинками України 23:28
На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48
У 2019 році українці одружувалися в 6 разів більше, ніж розлучалися, - Мін'юст 08:54
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok