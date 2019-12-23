Херсонська облрада розмістила морпіхів в покинутому дитячому таборі за 50 км до Криму

Херсонська обласна рада прийняла рішення 20 грудня передати у державну власність для Міноборони занедбаний дитячий комплекс "Білі крила", розташований в 50 кілометрів до Криму. Про це передає "Армія Inform".

Занедбаний дитячий табір "Білі крила" розташований в урочищі Цукури Скадовського району.

1 жовтня на адресу Херсонського облради надійшло звернення від міністра оборони Андрія Загороднюка з проханням розглянути можливість передачі зі спільної власності тергромад в державну з віднесенням до сфери управління Міноборони.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Верховна Рада ліквідувала військові звання "прапорщик" і "мічман". Їм вводиться нова шкала армійські і корабельні військових звань, зокрема скасовуються військові звання прапорщика, старшого прапорщика, мічмана, старшини, а вводяться нові звання майстер-сержанта та головного старшини.

Також у середу, 4 грудня в честь повернення 36-ї бригади морської піхоти з зони проведення Операції Об'єднаних сил на Сході України у Миколаєві пройшов урочистий марш.