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23 грудня 2019, понеділок, 16:01 10
Силові структури 2019-12-23T18:00:04+02:00
Українські Новини
Херсонська облрада розмістила морпіхів в покинутому дитячому таборі за 50 км до Криму

Херсонська облрада розмістила морпіхів в покинутому дитячому таборі за 50 км до Криму

Елизавета Кесельман
морська піхота, Херсонська область, Херсонська облрада
Морська піхота.Фото: Business Wisdom Summit
Морська піхота.Фото: Business Wisdom Summit

Херсонська обласна рада прийняла рішення 20 грудня передати у державну власність для Міноборони занедбаний дитячий комплекс "Білі крила", розташований в 50 кілометрів до Криму. Про це передає "Армія Inform".

Занедбаний дитячий табір "Білі крила" розташований в урочищі Цукури Скадовського району.

1 жовтня на адресу Херсонського облради надійшло звернення від міністра оборони Андрія Загороднюка з проханням розглянути можливість передачі зі спільної власності тергромад в державну з віднесенням до сфери управління Міноборони.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Верховна Рада ліквідувала військові звання "прапорщик" і "мічман". Їм вводиться нова шкала армійські і корабельні військових звань, зокрема скасовуються військові звання прапорщика, старшого прапорщика, мічмана, старшини, а вводяться нові звання майстер-сержанта та головного старшини.

Також у середу, 4 грудня в честь повернення 36-ї бригади морської піхоти з зони проведення Операції Об'єднаних сил на Сході України у Миколаєві пройшов урочистий марш.

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