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04 декабря 2019, среда, 20:09 66
Силовые структуры 2019-12-04T20:45:48+02:00
Українські Новини
В Николаеве с почтением встретили морпехов, вернувшихся из зоны ООС

В Николаеве с почтением встретили морпехов, вернувшихся из зоны ООС

Морпехи, 36 бригада морпехов, ООС, Война, Военные

В среду, 4 декабря в честь возвращения 36-й бригады морской пехоты с зоны проведения Операции Объединенных сил на Востоке Украины в Николаеве состоялись торжественные мероприятия. Об этом говорится в сообщении на Facebook 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

"В современном меняющемся мире постоянными остаются только сама изменчивость и сердце воина. Настоящий воин - верный всегда: своей борьбе, своим собратьям, нашей общей победе. Мы принадлежим к чему значительно больше, чем сама жизнь. Мы не просто друзья или товарищи по оружию, мы - морпехи!" - говорится в сообщении.

Морские пехотинцы выразили благодарность всем тем, кто принял участие в марше и почтил память погибших.  

Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp

Как собщали Українські Новини, ранее морские пехотинцы сменили цвет берета с черного на цвет морской волны, и дату праздника с 16 ноября на 23 мая. 

Кроме того, в сети появился ролик об украинских женщинах-морпехах, которые проходят службу наравне с мужчинами. Ролик был опубликован на канале "Военного телевидения" на Youtube.

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