В Николаеве с почтением встретили морпехов, вернувшихся из зоны ООС

В среду, 4 декабря в честь возвращения 36-й бригады морской пехоты с зоны проведения Операции Объединенных сил на Востоке Украины в Николаеве состоялись торжественные мероприятия. Об этом говорится в сообщении на Facebook 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

"В современном меняющемся мире постоянными остаются только сама изменчивость и сердце воина. Настоящий воин - верный всегда: своей борьбе, своим собратьям, нашей общей победе. Мы принадлежим к чему значительно больше, чем сама жизнь. Мы не просто друзья или товарищи по оружию, мы - морпехи!" - говорится в сообщении.

Морские пехотинцы выразили благодарность всем тем, кто принял участие в марше и почтил память погибших.