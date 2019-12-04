В Николаеве с почтением встретили морпехов, вернувшихся из зоны ООС

В среду, 4 декабря в честь возвращения 36-й бригады морской пехоты с зоны проведения Операции Объединенных сил на Востоке Украины в Николаеве состоялись торжественные мероприятия. Об этом говорится в сообщении на Facebook 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. "В современном меняющемся мире постоянными остаются только сама изменчивость и сердце воина. Настоящий воин - верный всегда: своей борьбе, своим собратьям, нашей общей победе. Мы принадлежим к чему значительно больше, чем сама жизнь. Мы не просто друзья или товарищи по оружию, мы - морпехи!" - говорится в сообщении. Морские пехотинцы выразили благодарность всем тем, кто принял участие в марше и почтил память погибших. [gallery-6079] Как собщали Українські Новини, ранее морские пехотинцы сменили цвет берета с черного на цвет морской волны, и дату праздника с 16 ноября на 23 мая. Кроме того, в сети появился ролик об украинских женщинах-морпехах, которые проходят службу наравне с мужчинами. Ролик был опубликован на канале "Военного телевидения" на Youtube.