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23 грудня 2019, понеділок, 16:14 6
Суспільство 2019-12-23T16:45:02+02:00
Українські Новини
Суд засудив вбивцю ветерана АТО до 13 років в'язниці

Суд засудив вбивцю ветерана АТО до 13 років в'язниці

Влада Билоус
Влада Билоус
АТО, Ветерани АТО, вбивство, Суд

Шевченківський районний суд засудив вбивцю ветерана антитерористичної операції (АТО) Сергія Олійника чоловіка до 13 років в'язниці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

У понеділок суд оголосив вирок 58-річному чоловікові, визнавши його винним в умисному вбивстві ветерана АТО.

Злочин стався 22 червня 2017 року на вулиці Ярославів Вал біля станції метро "Золоті ворота".

Під час конфлікту обвинувачений, будучи п'яним, спричинив потерпілому смертельне ножове поранення в грудну клітку.

Це сталося на очах у сина і дружини загиблого ветерана.

Зробивши вбивство, чоловік намагався втекти з місця події і знищити речові докази, але його затримали.

У дебатах прокурор просив для обвинуваченого 13 років позбавлення волі.

Підсудний не вважав себе винним і просив його виправдати.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу україни та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 в Запорізької області ветеран АТО підірвав себе з-за сварки з дружиною.

Добровольці АТО стануть ветеранами до набрання чинності закону про суверенітет Донбасу, також Миколаївській області стартувала безкоштовна навчальна програма з підприємництва для ветеранів АТО.

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