Суд засудив вбивцю ветерана АТО до 13 років в'язниці

Шевченківський районний суд засудив вбивцю ветерана антитерористичної операції (АТО) Сергія Олійника чоловіка до 13 років в'язниці. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини. У понеділок суд оголосив вирок 58-річному чоловікові, визнавши його винним в умисному вбивстві ветерана АТО. Злочин стався 22 червня 2017 року на вулиці Ярославів Вал біля станції метро "Золоті ворота". Під час конфлікту обвинувачений, будучи п'яним, спричинив потерпілому смертельне ножове поранення в грудну клітку. Це сталося на очах у сина і дружини загиблого ветерана. Зробивши вбивство, чоловік намагався втекти з місця події і знищити речові докази, але його затримали. У дебатах прокурор просив для обвинуваченого 13 років позбавлення волі. Підсудний не вважав себе винним і просив його виправдати. Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу україни та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Як повідомляли Українські Новини, у 2018 в Запорізької області ветеран АТО підірвав себе з-за сварки з дружиною. Добровольці АТО стануть ветеранами до набрання чинності закону про суверенітет Донбасу, також Миколаївській області стартувала безкоштовна навчальна програма з підприємництва для ветеранів АТО.