В Николаевской области стартовала бесплатная учебная программа по предпринимательству для ветеранов АТО

14 октября в Николаевской областной государственной администрации (ОГА) презентовали бесплатную учебную программу по предпринимательству для ветеранов и участников антитеррористической операции (АТО) от Киевской школы экономики.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА.

Участники Программы получат возможность овладеть основами бизнес-планирования, маркетинга, финансов, продаж и построения и управления командами. Каждый сможет разработать собственный бизнес-план при поддержке опытных преподавателей KSE и выпускников прошлых волн обучения.

Программа рассчитана на 2,5 месяца и предусматривает 10 учебных модулей: каждый модуль - один полный учебный день в неделю и учебные материалы для самостоятельной отработки.

"Участие в этом проекте для Николаевщины очень важно, ведь среди николаевских участников АТО/ООС много тех, кто хотел бы начать собственный бизнес, однако нуждается в расширении знаний и поддержки в своем начинании. Уверен, что участие в учебной программе позволит нашим защитникам быстро освоить основы бизнес-планирования, маркетинга, других, необходимых для открытия собственного дела знаний, а также поможет воплотить мечту в жизнь", - прокомментировал председатель Николаевско ОГА Александр Стадник.

Добавим, что Киевской школой экономики уже было проведено 4 волны обучения для более чем 100 участников, которые вместе реализовали около 50 проектов.

5-я волна программы предусматривает бесплатное обучение в Николаеве для представителей Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Обучение проводится Киевской школой экономики совместно с организациями-партнерами при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине, Николаевской ОГА, общественных организаций "Ассоциация участников и инвалидов АТО" и "Движение ветеранов Украины".