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23 грудня 2019, понеділок, 15:47 11
Суспільство 2019-12-23T16:45:02+02:00
Українські Новини
Прес-секретар Vodafone потрапила в антисемітський скандал

Прес-секретар Vodafone потрапила в антисемітський скандал

Ярина Вацяк
Facebook, євреї, Vodafone, Антисемітизм

Глава Українського єврейського комітету (УЄК) Едуард Долинський звинуватив прес-секретаря оператора Vodafone Україна Вікторію Павловську в антисемітизмі.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Прес-секретар "Водафон-Україна" Вікторія Павловська готує справжній український різдвяний вертеп: з ж_дами і циганами", - написав Долинський і прикріпив скрін поста Павловської, який після скандальних коментарів вона видалила.

"Думаєте, це звичайні діти? Nein. Це Янголята, Пастушки, Царі, Ірод, Воїни, Звіздар, Чорт, Смерть, Жиди і Циган - так, це буде зовсім не політкоректний, класичний український вертеп. Від творців #маланкафест. Різдвяний вертеп у Броварах 2020. Початок. Це був тизер. Не перемикайте" - говорилося в її анонсі заходу, який готував в Броварах під Києвом.

Багато користувачів соцмережі в коментарі також засудили представницю Vodafone.

Як повідомляли Українські Новини, один з клієнтів Ощадбанку Росії отримав повідомлення з пропозицією оформити кредит, де для того, щоб подати заявку, необхідно ввести пароль: "Вбивай євреїв".

Раніше невідомі намалювали свастику на пам'ятнику єврейському письменнику Шолом-Алейхему в центрі Києва.

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