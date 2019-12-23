Прес-секретар Vodafone потрапила в антисемітський скандал

Глава Українського єврейського комітету (УЄК) Едуард Долинський звинуватив прес-секретаря оператора Vodafone Україна Вікторію Павловську в антисемітизмі.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Прес-секретар "Водафон-Україна" Вікторія Павловська готує справжній український різдвяний вертеп: з ж_дами і циганами", - написав Долинський і прикріпив скрін поста Павловської, який після скандальних коментарів вона видалила.

"Думаєте, це звичайні діти? Nein. Це Янголята, Пастушки, Царі, Ірод, Воїни, Звіздар, Чорт, Смерть, Жиди і Циган - так, це буде зовсім не політкоректний, класичний український вертеп. Від творців #маланкафест. Різдвяний вертеп у Броварах 2020. Початок. Це був тизер. Не перемикайте" - говорилося в її анонсі заходу, який готував в Броварах під Києвом.

Багато користувачів соцмережі в коментарі також засудили представницю Vodafone.

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