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21 ноября 2019, четверг, 20:21 12
Жизнь 2019-11-21T20:21:09+02:00
Українські Новини
Убивай евреев, - клиент Сбербанка получил антисемитский пароль

Убивай евреев, - клиент Сбербанка получил антисемитский пароль

Антисемитизм, Сбербанк, Сообщение

Один из клиентов Сбербанка России получил сообщение с предложением оформить кредит, где для того, чтобы подать заявку необходимо ввести пароль: "Убивай евреев". Об этом клиент сообщил на своей странице в Facebook.

Скриншот: facebook/alshishovСкриншот: facebook/alshishov

Клиент банка Александр Шишов опубликовал скриншот сообщения, где в конце указано:   

"Подайте заявку в офисе банка - пароль CRYVKILLJEWS", - что в переводе с английского означает "Плачь, убивай евреев" .

Сначала Сбербанк заявил, что опубликованный скрин — фотошоп, и кто-то хочет их подставить, но впоследствии в банке все же признали свою ошибку и объяснили, что код сгенерирован автоматически.

"Сами удивлены, но эта ситуация — чистая случайность. Наш генератор кодов совсем никого не хотел обидеть"  -  говорится в пояснении банка в Twitter.

Скриншот: twitter.com/ChapaeffСкриншот: twitter.com/Chapaeff

Как сообщали Українські Новини, ранее Оренбургский портал "Православный духовный вестник Саракташского благочиния" решил защитить свой контент одной из 10 заповедей.

На страницах "Православного духовного вестника" нельзя ни выделить слово или предложение, ни вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши (так обычно проще всего скачать картинку). С Iphone  текст выделяется, но если выбрать во всплывающем меню пункт "Скопировать", появляется то же окно с призывом не нарушать заповедь: "Не укради". 

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