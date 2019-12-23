Після того, як в Запоріжжя з'явився найбільший мурал в Україні на вигнутій поверхні, м

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Мурал розташований на трьох стінах 16-поверхового будинку на проспекті Людвіга Свободи, 58. На ньому зображені п'ять маленьких китів і один великий - косатка. На створення триптиха у художників пішло три тижні.

Рекорд зафіксував керівник нацреєстру рекордів Лана Вєтрова. За підрахунками геодезистів, площа мурала склала 1376 кв. м.

"Як тільки десь з'являється масштабний мурал, то харків'яни обов'язково намалюють більше. Раніше найбільший мурал ми зафіксували в Києві, але цей триптих, звичайно ж, побив попередній рекорд. Історія харківських муралей заслуговує на окрему сторінку в Книзі рекордів", - зазначила Лана Вєтрова.

Кити на малюнку символізують природну силу і уособлюють потужність міста-мільйонника.

Як повідомляли Українські Новини, художники намалювали мурал з чорною рукою на чорнобильскій АЕС.

Нагадаємо, в центрі Одеси намалювали новий кумедний мурал з енотом-полоскуном.