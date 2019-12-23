підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.45 26
˟
  • Новини
  • Життя
  • Фото дня: Як виглядає найбільший мурал в Україні
23 грудня 2019, понеділок, 12:47 3
Життя 2019-12-23T14:30:03+02:00
Українські Новини
Фото дня: Як виглядає найбільший мурал в Україні

Фото дня: Як виглядає найбільший мурал в Україні

Таня Войтюк
мурал, Мистецтво, Харків, Художники
Мурал у Харкові. Фото: Харківська міська рада
Мурал у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Після того, як в Запоріжжя з'явився найбільший мурал в Україні на вигнутій поверхні, мурал-триптих у Харкові визнали найбільшим за площею.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Мурал розташований на трьох стінах 16-поверхового будинку на проспекті Людвіга Свободи, 58. На ньому зображені п'ять маленьких китів і один великий - косатка. На створення триптиха у художників пішло три тижні.

Рекорд зафіксував керівник нацреєстру рекордів Лана Вєтрова. За підрахунками геодезистів, площа мурала склала 1376 кв. м.

"Як тільки десь з'являється масштабний мурал, то харків'яни обов'язково намалюють більше. Раніше найбільший мурал ми зафіксували в Києві, але цей триптих, звичайно ж, побив попередній рекорд. Історія харківських муралей заслуговує на окрему сторінку в Книзі рекордів", - зазначила Лана Вєтрова.

Кити на малюнку символізують природну силу і уособлюють потужність міста-мільйонника.

Як повідомляли Українські Новини, художники намалювали мурал з чорною рукою на чорнобильскій АЕС.

Нагадаємо, в центрі Одеси намалювали новий кумедний мурал з енотом-полоскуном.

Більше новин про: мурал Мистецтво Харків Художники

Архів
Новини
Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко 14:48
Обмеження колекторської діяльності: експерт знайшов головну ваду в новому законі 14:37
Суд почав розглядати апеляцію на арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненко 14:31
Сотні мобільних груп Нацполіції шукають гральний бізнес по всій Україні 14:12
Архів Інституту нацпам'яті на Троєщині обійдеться в 550 млн гривень 13:47
більше новин
Тримав у страху ціле місто: ЗМІ розповіли про "кінець епохи" відомого афериста в Рівному 16:18
Слідчі НАБУ не розуміють, що розслідують, але їм треба показати якийсь результат, - Писарук про справу VAB банку 15:21
На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48
"Наш край" переміг у Миколаївській області на виборах в ОТГ, обігнавши "Слугу народу" 13:15
Більше 5 років "Укрзалізниця" не платить мільярди боргів своїм кредиторам з дозволу уряду, - ЗМІ 21:11
більше новин
Диспетчери "Укренерго" примусово знизили генерацію АЕС на 400 МВт в неділю через низьке споживання електроенергії, - Герус 15:14
Ялинка Вінниці. Фото: Вежа
Новорічна подорож барвистими ялинками України 23:28
Олександр Кабанов. Фото: TK Media
Депутат від "Слуги народу" два тижні вибирав Jaguar за 63 тис. доларів в залі Ради 18:42
На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok