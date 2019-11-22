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22 ноября 2019, пятница, 18:57 416
Жизнь 2019-11-22T18:58:36+02:00
Українські Новини
В Запорожье появился самый большой мурал в Украине

В Запорожье появился самый большой мурал в Украине

Запорожье, Искусство, Рисунок, Карьер, мурал
"Город будущего". Фото: Фото: Екатерина Клочко, 061. ua

После появления на Чернобыльской станции мурала с черной рукой, в Запорожье на территории Мокрянского каменного карьера создали крупнейший мурал Украины под названием "Город будущего", сообщает 061.ua.

Над произведением искусства три художника трудилось около месяц. По подсчетам на создание было потрачено 20 кг краски. Картина разместилась на бетонных бочках высотой 32 метра и диаметром 11,5 метров,

"Его площадь примерно 890 квадратных метров. Думаем, это будет рекорд Украины. Это крупнейший в Украине мурал на промышленном объекте. Площадь точно нестандартная. Для нас это новый вызов. Мы проверили свои силы, у нас получилось", - рассказал организатор проекта Максим Кравчук.

По словам художников, работы планировалось закончить за две недели, но из-за погодных условий они затянулись. 

"Трудно работать. Не так просто, как считалось на первый взгляд, но интересно", - говорит художница Людмила Кирилюк, которая подобным творчеством увлеклась осенью прошлого года и за год успела создать семь работ. "Город будущего" она считает самой необычной.

"Округлая поверхность и для того, чтобы все углы были правильными, а все изображения - точными и четкими, приходится постоянно спускаться и подниматься на люльке. Бывает, что за день 14 раз спускаемся", - добавила она.

Стоит отметить, что художники собрались в декабре подать заявку в национальный реестр рекордов Украины.

Фото: Екатерины Клочко, 061. uaФото: Екатерина Клочко, 061. ua

Как сообщали Українські Новини, в центре Одессы появился новый забавный мурал с енотом-полоскуном.

Напомним, в Киеве появился свежий мурал, посвященный героям Крут.

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