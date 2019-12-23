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23 грудня 2019, понеділок, 12:33 19
Економіка 2019-12-23T13:15:02+02:00
Українські Новини
Банкіри розповіли, скільки буде долар на початку 2020

Банкіри розповіли, скільки буде долар на початку 2020

Валерия Драгомирова
Станіслав Лисянський, курс долара до гривні, курс долара, Долар в 2020
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

Банкіри не прогнозують девальвації гривні до кінця 2019 року і в 1-му кварталі 2020 року.

Про це вони повідомили Українським Новинам.

Станіслав Лисянський, начальник управління інвестиційно-торгового бізнесу банку "Альянс", повідомив, що основним фактором зміцнення гривні є висока активність нерезидентів на ринку ОВДП (купівлі паперів) і продажу державних корпорацій, таких як НАК "Нафтогаз".

Останній аукціон з ОВДП показав високий попит на папери з боку (понад 11 млрд гривень в еквіваленті), незважаючи на зниження прибутковості до рекордних рівнів.

"Подальше зміцнення гривні залежатиме від дій НБУ. На цьому тижні НБУ викуповував великий обсяг валюти з ринку, але при цьому не дозволяв різко зміцнюватися національній валюті. Різниця в курсі інтервенцій становила 2-4 копійки на день. Таким чином, складається враження, що НБУ не дає сильно зміцнюватися валюті, але, при цьому, все одно показує тенденцію. Чи досягне курс позначки 23 UAH/USD, залежатиме тільки від дій регулятора", - повідомив банкір.

У першому кварталі 2020 року, зі слів Лисянського, курс залежатиме, в першу чергу, від дій спекулянтів і власників ОВДП.

"У січні-березні на нас чекають великі погашення раніше випущених ОВДП. Чи будуть нерезиденти переводити ресурс у нові облігації чи фіксуватимуть прибуток, поки незрозуміло. Міжнародні ринки не дають достатньої альтернативи щодо прибутковості фінансових інструментів. Українські облігації, незважаючи на зниження прибутковості й перспективи подальшого зниження облікової ставки, залишаються дуже привабливою альтернативою для іноземних інвесторів. Так само необхідно буде розуміти, з яким балансом буде виконано бюджет за 2019 рік. Можливо, Мінфіну доведеться розміщувати великі обсяги ОВДП у січні, що залучить нові надходження валюти в Україну", - додав він.

Таким чином, у першій половині кварталу немає підстав очікувати різкої девальвації гривні.

На другу половину кварталу буде впливати початок активного робочого циклу імпортерів і подальші операції з ОВДП.

За даними Ідея Банку, серед головних причин, які впливають на зміцнення гривні, можна виділити: іноземні інвестиції в ОВДП; агроекспортеров і продукцію металургів; трудових мігрантів, які активно пересилають гроші в Україну і продаж валюти державними компаніями.

Як зазначили в Ідея Банку, до кінця поточного року гривня має всі шанси зміцнитися до рівня 23 UAH/USD і на такому рівні завершити 2019 рік.

У першому кварталі 2020 року всі перераховані вище причини зміцнення гривні збережуться, і в банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти.

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