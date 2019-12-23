Дубілет назвав топ головних проблем іноземців в Україні

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

"Останні кілька тижнів ми проводили дослідження, наскільки комфортно іноземцям перебувати в Україні. Тема важлива, враховуючи, що ми боремося за іноземні інвестиції. Ділюся з вами топ-проблемами, які ми виявили", - написав міністр.

1. Перебування в країні обмежується 90 днів

"Якщо іноземець (у тому числі з безвізової країни) раптом захоче залишитися (і витрачати свої гроші) в Україні більше, ніж на 90 днів, йому доведеться серйозно постаратися. Залишитися просто так не можна, повинна бути причина (хвороба, робота, весілля тощо). Необхідно зібрати значний пакет документів аж до документів про власника орендованої квартири. В готелі, до речі, не можна залишатися", - зазначив він.

За словами Дубілета, на практиці багато іноземців просто порушують це правило і потім платять штраф.

2. Отримання дозволу на роботу, навчання тощо

"Ось це явище викликає в іноземців особливу "любов" до нашої країни. Якщо, наприклад, європеєць захоче працювати в Україні, то для цього йому потрібно виїхати за кордон і отримати візу там. У Києві це зробити не можна. Це стосується всіх країн, не тільки безвізові", - пояснив він.

3. Очні візити у державні органи

"Іноземець Хоче отримати робочу візу, тимчасовий або постійний вид на проживання - все це робиться через особисті візити у наші не найкомфортніші держоргани. Це і для іноземців незручно, і витрати для бюджету", - зазначив Дубілет.

4. Проблеми з рахунками в банках

"Рахунки в українських банках іноземцям відкриваються складно і не завжди. Це настільки зарегульований питання, що часто банки воліють з цим взагалі не зв'язуватися. А даремно. Адже це не просто питання зручності для іноземців, але й додаткових ресурсів для банківської системи", - написав Дубілет.

За словами міністра, це далеко не всі проблеми, з якими стикаються іноземці в Україні.

Раніше Українські Новини писали про те, що Зеленський запропонував спростити отримання громадянства росіянами і військовими. Також Президент ввів компенсацію в 25% на зйомки кіно в Україні, але тільки для іноземців.