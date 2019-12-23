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23 грудня 2019, понеділок, 11:34 10
Суспільство 2019-12-23T12:01:37+02:00
Українські Новини
Декрет для чоловіків і робоча "сієста": що потрібно знати про новий Трудовий кодекс

Декрет для чоловіків і робоча "сієста": що потрібно знати про новий Трудовий кодекс

Таня Войтюк
трудові книжки, Трудовий кодекс, Трудовий договір, робота
Трудова книжка
Трудова книжка

У парламенті українцям готують новий Трудовий кодекс (ТК), який повністю замінить нинішній. Мілованов вже анонсував зміни в ньому і розповів про наміри збільшити відпустки та створити чотиригодинну "сієсту" для найважчих професій.

Про те, як насправді переписують Трудовий кодекс, і що це означає для українців повідомляє "Сьогодні".

До кінця 2019 року українцям обіцяли представити проект нового Трудового кодексу, тому що нинішні закони вже морально застаріли, говорить президент Всеукраїнської асоціації кадровиків Вікторія Липчанський.

"Немає багатьох понять, які є в трудовому законодавстві. Там навіть немає поняття "роботодавець". Немає "фріланса", "аутсорсингу", немає навіть пояснення, що таке "поєднання", "дистанційна/віддалена робота", – перераховує Липчанський.

Новий кодекс анонсували як ліберальний для бізнесу. Щоправда, проект так досі і не опублікували.

"Це реформа по підвищенню зайнятості населення. І щоб люди самі вирішували, як їм краще працювати", – пояснив Милованов.

Зміни у кодексі:

  • дозволять вагітним жінкам, інвалідам, пенсіонерам працювати дистанційно з дому за гнучким графіком;
  • безстрокові договори дозволять фіксувати суму штрафу або компенсацію в разі порушення домовленостей з боку роботодавця;
  • з'явиться можливість домовлятися про гнучкий графік роботи і пропорційної оплати праці;
  • випробувальний термін дозволить позбутися від небажаних для роботодавців категорій професій;
  • зберігає пільги для бійців АТО/ООВ, вагітних жінок, мам/пап в декреті (до 3 років), осіб з обмеженими можливостями та неповнолітніх;
  • профспілки будуть регулюватися новим окремим законом;
  • вводить поняття нефіксованого робочого часу, завдяки чому буде легалізований оренду нерегулярних працівників;
  • вводяться учнівські, строкові та інші гнучкі форми трудових договорів;
  • електронні книжки переводяться в цифрову форму.

Як повідомляли Українські Новини, за словами експертів субсидії змушують українців відмовлятися від офіційного працевлаштування.

Нагадаємо, Мінсоцполітики ініціює визначення ознак трудових відносин, при наявності яких роботодавець і працівник будуть зобов'язані укладати договір. Так, в документі пропонується визначити 7 ознак трудових відносин, причому наявність 3 з них дає підстави вважати такі відносини трудовими.

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