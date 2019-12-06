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06 декабря 2019, пятница, 11:39 2454
Кабмин 2019-12-06T12:38:49+02:00
Українські Новини
Милованов назвал изменения в новом Трудовом кодексе

Милованов назвал изменения в новом Трудовом кодексе

Таня Войтюк
Трудовой кодекс, Трудоустройство, Трудовая книжка, Тимофей Милованов, Кабмин
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Еще с начала лета Министерство социальной политики заговорило о принятии нового Трудового кодекса, и Кабинет Министров начал готовить ряд изменнений, в числе которых увеличение отпуска за свой счет.

Об этом рассказал министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире "Сніданку з 1+1". 

Министр сообщил, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.

"Люди имеют на это право, и ходят в подобные отпуска по необходимости", - сказал он.

Отвечая на вопрос об анонсированной трудовой реформе, Милованов заявил, что большинство вещей вроде гибкого графика и удаленной работы тянет за собой возможные штрафы.

"Многое из того, что сегодня есть на самом деле включает в себя дистанционную работу и прочее, но это не является разрешенным. И это всегда повод для определенных штрафов от органов. Поэтому часть реформы состоит в том, чтобы то, что происходит де-факто было закреплено на уровне нормативных документов", - рассказал Милованов.

Также он заверил, что Кабмин будет тщательно следить за тем, чтобы не увольняли людей с инвалидностью, беременных женщин, пенсионеров и лиц в декретном отпуске.

По его словам, появятся также трудовые договора в электронном виде.

"Мы говорим о письменном трудовом договоре. Он может быть в электронном виде, это может быть e-mail, но письменность важна в том, чтобы не было устной формы... Сегодня законодательство позволяет иметь этот договор в устной форме и человек незащищен", - резюмировал Милованов.

Как сообщали Українські Новини, Милованов поддержал идею перехода на электронные трудовые книги и заявил, что Украине самое время отходить от советских норм.

Напомний, одной из причн отказа от официального трудоустройства считается получение субсидий по безработице.

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