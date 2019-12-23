Акції МХП залишаються стабільними після тижневого зростання

З 16 по 20 грудня котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі збереглися на рівні 9 доларів після зростання минулого тижня.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з нею, після 13 грудня і до 18 грудня котирування зберігалися на рівні 9 доларів, потім впали до 8,94 долара і протрималися на такому рівні до 19 грудня, після чого 20 грудня знову піднялися до 9 доларів.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

При цьому з 9 по 13 грудня котирування акцій МХП підвищилися на 1,8%, або на 0,16 долара, до 9 доларів.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 13% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, з 2 по 6 грудня котирування акцій МХП впали на 1,1%, або на 0,1 долара, до 8,84 долара.

Тим часом АМКУ заявив, що в 2018 МХП отримав 99% держдотацій серед інших великих учасників ринку.