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23 грудня 2019, понеділок, 11:21 7
Економіка 2019-12-23T12:30:01+02:00
Українські Новини
Акції МХП залишаються стабільними після тижневого зростання

Акції МХП залишаються стабільними після тижневого зростання

Елена Литвин
біржові показники, котирування на біржі, МХП, Юрій Косюк

З 16 по 20 грудня котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі збереглися на рівні 9 доларів після зростання минулого тижня.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з нею, після 13 грудня і до 18 грудня котирування зберігалися на рівні 9 доларів, потім впали до 8,94 долара і протрималися на такому рівні до 19 грудня, після чого 20 грудня знову піднялися до 9 доларів.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

При цьому з 9 по 13 грудня котирування акцій МХП підвищилися на 1,8%, або на 0,16 долара, до 9 доларів.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 13% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, з 2 по 6 грудня котирування акцій МХП впали на 1,1%, або на 0,1 долара, до 8,84 долара.

Тим часом АМКУ заявив, що в 2018 МХП отримав 99% держдотацій серед інших великих учасників ринку.

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