Акции МХП продолжили падение 2-ю неделю подряд и упали ниже $9

Со 2 по 6 декабря котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже упали на 1,1%, или на 0,1 доллара, до 8,84 доллара, продолжив падение 2-ю неделю подряд.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, со 2 до 3 декабря котировки упали с 8,94 доллара до 8,9 доллара, после чего 4-5 декабря наблюдался их рост до отметки в 8,98 доллара, однако 6 декабря котировки вновь упали до 8,84 доллара.

Объем торгов последней сделки составил 28,54 тыс. долларов.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 14,6% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, неделю назад акции МХП упали на 2% после резкого повышения.

Тем временем АМКУ заявил, что в 2018 МХП получил 99% госдотаций среди других крупных участников рынка.