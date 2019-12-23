48% опитаних "Рейтингом" вважають звільнення полонених подією року, 44% - вибори Президента

48% респондентів, опитаних соціологічною службою "Рейтинг", вважають звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в'язнів подією 2019 року, 44% - вибори Президента.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 21% респондентів вважає подією року відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

15% називають подією року вибори до Верховної Ради, 13% - вихід збірної України з футболу у фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2020 року, 11% - зміцнення курсу гривні.

Опитування проводилося 13-17 грудня, було опитано 2 500 респондентів від 18 років шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

Статистична похибка вибірки не перевищує 2%.

Як повідомляли Українські Новини, 47% респондентів, опитаних "Рейтингом", вважають Президента Володимира Зеленського політиком 2019 року.

Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.