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23 грудня 2019, понеділок, 11:10 13
Політика 2019-12-23T12:00:02+02:00
Українські Новини
48% опитаних "Рейтингом" вважають звільнення полонених подією року, 44% - вибори Президента

48% опитаних "Рейтингом" вважають звільнення полонених подією року, 44% - вибори Президента

Елизавета Драбкина
Рейтинг, Соціологічне опитування, Обмін полоненими, Вибори Президента 2019

48% респондентів, опитаних соціологічною службою "Рейтинг", вважають звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в'язнів подією 2019 року, 44% - вибори Президента.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 21% респондентів вважає подією року відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

15% називають подією року вибори до Верховної Ради, 13% - вихід збірної України з футболу у фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2020 року, 11% - зміцнення курсу гривні.

Опитування проводилося 13-17 грудня, було опитано 2 500 респондентів від 18 років шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

Статистична похибка вибірки не перевищує 2%.

Як повідомляли Українські Новини, 47% респондентів, опитаних "Рейтингом", вважають Президента Володимира Зеленського політиком 2019 року.

Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

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