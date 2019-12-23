47% опитаних "Рейтингом" вважають Зеленського політиком року

47% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", вважають Президента Володимира Зеленського політиком 2019 року.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

По 8-10% опитаних називають політиком року лідера політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", депутата Верховної Ради Юрія Бойка, голову Ради Дмитра Разумкова та голову фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" в Раді Юлію Тимошенко.

По 5-7% респондентів вважають політиком року колишнього Президента Петра Порошенка, члена політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, депутата Ради від фракції "Голос" Святослава Вакарчука та колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Зеленський як політик року отримав підтримку всіх вікових і регіональних груп розподілу.

При цьому Бойко і Медведчука частіше обирали жителі півдня і сходу України, Тимошенко - центру і заходу, Порошенко - заходу.

Серед прихильників партій "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Опозиційна платформа - За життя" лідерів цих сил частіше вибирали як політика року, ніж Зеленського.

Зате серед прихильників партії "Голос" Президент отримав результат вище, ніж Вакарчук.

Опитування проводилося з 13 по 17 грудня, було опитано 2 500 респондентів від 18 років шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

Статистична похибка вибірки не перевищує 2%.

Як повідомляли Українські Новини, найбільше респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", негативно ставляться до Президента Росії Володимиру Путіну (72%) та Президента США Дональду Трампу (37%).

У жовтні Зеленський побив світовий рекорд Лукашенко.