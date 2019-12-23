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23 грудня 2019, понеділок, 10:01 14
Події 2019-12-23T12:45:02+02:00
Українські Новини
Під Луганськом горів диспансер: є загиблі

Під Луганськом горів диспансер: є загиблі

Таня Войтюк
пожежа, Луганська область, постраждалі
Згоріле сдание. Фото: Держнс
Згоріле сдание. Фото: Держнс

В результаті пожежі 22 грудня в психоневрологічному диспансері у Будковке Старобільського району Луганської області 4 людини загинули і 3 постраждали.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, передають Українські Новини.

Повідомлення про пожежу надійшло 22 грудня о 20:40. На момент приїзду пожежних площа горіння становила 100 кв. м.

"На пожежі рятувальники виявили тіла 4 загиблих, 3 людини постраждали", - йдеться в повідомленні.

Пожежу було локалізовано о 21:32 та ліквідовано о 22:55. Зараз поліція розшукує ще 4 осіб, місцезнаходження яких невідоме.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що пожежа сталася в палаті корпусу №1. Всі загиблі - пацієнти.

Всього в диспансері перебувало 113 пацієнтів, з будівлі евакуювали 101. За даними Гайдая, встановлюється місцезнаходження ще 8 пацієнтів. Створено штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Пацієнтів диспансеру розвозять в інші медустанови на шкільних автобусах.

Раніше Українські Новини повідомляли про пожежу в Подільському районі Києва. Горів 16-поверховий житловий будинок, в якому загинуло дві людини.

Тим часом у Києві вночі, 23 грудня, 300 студентів евакуювали через пожежу в одному з гуртожитків студентського містечка в Києві.

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