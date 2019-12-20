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20 декабря 2019, пятница, 22:26 392
Силовые структуры 2019-12-20T23:15:02+02:00
Українські Новини
В Киеве горит многоэтажка: есть погибшие

В Киеве горит многоэтажка: есть погибшие

Валерия Драгомирова
ГСЧС, Киев, Подол, Пожар
Спасатели. Фото: Facebook/ГСЧС Украины
Спасатели. Фото: Facebook/ГСЧС Украины

В Подольском районе Киева произошел пожар в 16-этажном жилом доме, погибли два человека. Об этом сообщает ГосЧС в Facebook.

Сообщается, что в 20:25 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник в жилом доме на Квитневом переулке.


На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 9-м этаже и сразу начали эвакуацию людей с верхних этажей.

В 21:19 сотрудники ГосЧС локализовали пожар. Ликвидация возгорания продолжается.

"По предварительным данным, во время пожара спасатели спасли четыре человека и 15 человек эвакуировали. Также во время разведки в квартире пожарные обнаружили тела двух человека", - говорится в сообщении.

На месте задействовано десять единиц основной и специальной пожарно-спасательной части, а также 27 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщали Українські Новини, шесть человек продолжают лечение в больницах после пожара в одесском колледже. 

В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.

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