На Францію, Іспанію і Португалію обрушився ураган: загинули 8 осіб

На Португалію, Іспанію та Францію обрушилися два урагани, жертвами стали не менше восьми осіб. Про це повідомляє "DW".

У середу в цих країнах бушував шторм "Ельза", а вже в суботу його змінив руйнівний ураган "Фабієн".

Пориви ураганного вітру досягають 170 км/ч. В іспанському регіоні Галісія тисячі домогосподарств залишилися без електрики. У багатьох аеропортах скасовано перельоти, в Португалії у зв'язку із затопленням залізничних шляхів призупинено рух поїздів між Лісабоном і Порто. Закриті залізничні вокзали у французьких містах Бордо, Тулуза і Андай.

Також від ураганів постраждали і Великобританія з Італією.

Шторм торкнувся і півдня Великобританії, де в результаті потужних дощів річки вийшли з берегів. У місті Чертси під Лондоном торнадо пошкодив численні будинки та автомобілі.

Від повені постраждала і Італія. В суботу у Венеції вода піднялася на 120 см над рівнем моря, затопивши близько 30 відсотків міста. При цьому Венеція ще не встигла відновитися від наслідків катастрофічної повені, що сталася місяць тому, коли під водою опинилися практично всі вулиці міста.



Як повідомляли Українські Новини, для частини України оголосили штормове попередження.



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