підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.45 26
˟
23 грудня 2019, понеділок, 08:18 13
Події 2019-12-23T10:15:02+02:00
Українські Новини
У Києві загорівся гуртожиток НАУ

У Києві загорівся гуртожиток НАУ

Таня Войтюк
пожежа, НАУ, Студент, Гуртожиток
Студенти гуртожитку НАУ. Фото: Інформатор
Студенти гуртожитку НАУ. Фото: Інформатор

В ніч на 23 грудня в Києві за адресою вулиця Ніжинська, 29б сталась пожежа. Займання сталося в корпусі №8 Національного Авіаційного Університету.

Про це повідомляє Інформатор.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Дзвінок на лінію "101" надійшов близько 00:35.

В ході обстеження будівлі з'ясувалося, що загоряння сталося в підсобному приміщенні на першому поверсі, а дим поширився до дев'ятого поверху. Його оперативно ліквідували. Це була не житлова кімната. На щастя, ніхто не постраждав. З будівлі евакуювали більше 300 студентів.

Після ліквідації в приміщення студентів не впустили. Щоб вони не мерзли, вони попрямували в найближчі корпуси гуртожитків, щоб перечекати, поки хлопців пустять назад. На місці працювало 14 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. Деталі інциденту з'ясовуються.

Пожежа у гуртожитку НАУ. Фото: ІнформаторПожежа в гуртожитку НАУ. Фото: Інформатор

Раніше Українські Новини повідомляли про пожежу в Подільському районі Києва. Горів 16-поверховий житловий будинок, в якому загинуло дві людини.

Крім цього в Києві загорівся склад швейної фабрики на проспекті Перемоги.

Більше новин про: пожежа НАУ Студент Гуртожиток

Архів
Новини
Закон про децентралізацію посилить повноваження президента, - Пилипенко 10:38
Долар обвалився в понеділок: офіційний курс валют від НБУ 10:31
Україна знизила запаси газу в підземних сховищах 10:05
Під Луганськом горів диспансер: є загиблі 10:01
Зеленський і Трамп з ракетою в руках, а Путін у кареті Санта Клауса: The Week представив нову обкладинку 09:39
більше новин
Відеокамери в спортклубі
У спортклубі Порошенка "5 елемент" знайшли приховані відеокамери в роздягальнях 14:30
Іноземні інвестори та банки згортають фінансування проектів через невизначеність щодо "зеленого" тарифу, - ЗМІ 13:02
Тримав у страху ціле місто: ЗМІ розповіли про "кінець епохи" відомого афериста в Рівному 16:18
Протокол про транзит газу не містить домовленостей про прямі постачання російського газу, - Оржель 14:04
Слідчі НАБУ не розуміють, що розслідують, але їм треба показати якийсь результат, - Писарук про справу VAB банку 15:21
більше новин
Відеокамери в спортклубі
У спортклубі Порошенка "5 елемент" знайшли приховані відеокамери в роздягальнях 14:30
Ялинка Вінниці. Фото: Вежа
Новорічна подорож барвистими ялинками України 23:28
Олександр Кабанов. Фото: TK Media
Депутат від "Слуги народу" два тижні вибирав Jaguar за 63 тис. доларів в залі Ради 18:42
Сніг з Буковелю в центрі Києва. Фото: Facebook/Дмитрий Соболь
У Київ привезли більше 130 тонн штучного снігу з Карпат: з'явилися перші фото 11:03
Пожежа в Одеському коледжі: люди не могли евакуюватися через закритий вихід 12:18
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok