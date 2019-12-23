У Києві загорівся гуртожиток НАУ

В ніч на 23 грудня в Києві за адресою вулиця Ніжинська, 29б сталась пожежа. Займання сталося в корпусі №8 Національного Авіаційного Університету.

Про це повідомляє Інформатор.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Дзвінок на лінію "101" надійшов близько 00:35.

В ході обстеження будівлі з'ясувалося, що загоряння сталося в підсобному приміщенні на першому поверсі, а дим поширився до дев'ятого поверху. Його оперативно ліквідували. Це була не житлова кімната. На щастя, ніхто не постраждав. З будівлі евакуювали більше 300 студентів.

Після ліквідації в приміщення студентів не впустили. Щоб вони не мерзли, вони попрямували в найближчі корпуси гуртожитків, щоб перечекати, поки хлопців пустять назад. На місці працювало 14 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. Деталі інциденту з'ясовуються.

Пожежа в гуртожитку НАУ. Фото: Інформатор

Раніше Українські Новини повідомляли про пожежу в Подільському районі Києва. Горів 16-поверховий житловий будинок, в якому загинуло дві людини.

Крім цього в Києві загорівся склад швейної фабрики на проспекті Перемоги.