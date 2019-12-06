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06 декабря 2019, пятница, 13:15 218
Происшествия 2019-12-06T14:00:03+02:00
Українські Новини
В Киеве загорелся склад швейной фабрики на проспекте Победы

В Киеве загорелся склад швейной фабрики на проспекте Победы

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Пожар в Киеве, Пожар на складе, Пожар
Пожар на складе. Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Пожар на складе. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Пожар без жертв произошел на складе швейной фабрики "Каштан" на проспекте Победы в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передают Українські Новини.

"6 декабря в 11:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на территории одной из фабрик столицы на просп. Победы, 123", - сказано в нем.

На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в 1-этажном металлическом ангаре с угрозой распространения пламени на рядом расположенное офисное здание, из которого специалисты вывели на безопасное расстояние 40 человек.

В 12:32 пожарные локализовали пожар на площади 500 кв. м., ликвидация продолжается.

Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия привлечено 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 32 человека личного состава.

Представитель ГосЧС сообщил Українським Новинам, что пожар произошел на складе швейной фабрики "Каштан".

Как сообщали Українські Новини, в Шевченковском районе Киева во вторник, 19 ноября, произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел. Ранее в центре Киева в здании Минобороны произошел пожар.

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