Найнижча явка в Закарпатській області: як голосували в Україні на місцевих виборах

Явка виборців на виборах у сільських, селищних і міських рад, проведених в об'єднаних територіальних громадах станом на 15:00 становила від 14% до 54%.

Про це йдеться в повідомленні Центральної виборчої комісії (ЦВК) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 12:00 вона становила від 4,4% до 35% у різних регіонах, а на 15:00 - від 14% до 54%", - написано в ньому.

Станом на 12:00 у Злинській сільській об'єднаній територіальній громаді Маловисківського району Кіровоградської області явка виборців становила 35%, у Зиньківській міській ОТГ Зиньківського району та Петровській сільській ОТГ Чутівського району Полтавської області - по 35%, в Понорницькій селищній ОТГ Крупського району Чернігівської області - 33,7%, у Криворізькій сільській ОТГ Добропільського району Донецької області - 32%, у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району Житомирської області - 32%.

ЦВК зазначає, що найнижча явка була в Закарпатській області в Довжанській сільській ОТГ Іршавського району - 4,4%, в Зарічанській сільській ОТО Іршавського району - 4,5%, в Косоньській сільській ОТГ Берегівського району - 5,6%, в Івано- Франківській області в Підгайчиківській сільській ОТГ Коломийського району - 7,25%, в Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району - 7,25%, у Волинській області в Сошичненській сільській ОТГ Камінь-Каширського району - 8%.

Станом на 15:00 ЦВК явка становила в Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району Житомирської області 54%, у Сахновецькій сільській ОТГ Ізяславського району - 54%, в Сахновецькій сільській ОТГ Старокостянтинівського району Хмельницької області - 53,3%, в Чернігівській області в Понорницькій селищній ОТГ Крупського району - 53%, в Талалаївській сільській ОТГ Ніжинського району - 51%, в Сухополов’янській сільській ОТГ Прилуцького району - 50% в Доросинівській сільській ОТГ Рожищенського району Волинської області - 52%, в Махнівській сільській ОТГ Козятинського району Вінницької області - 50%, у Закарпатській області в Косонській сільській ОТГ Берегівського району - 14%, в Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району - 19,7%, в Горондівській сільській ОТГ Мукачівського району - 17,1%, в Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області - 16,44%, в Курилівській сільській ОТГ Куп'янського району Харківської області - 23,4%.

23 грудня ЦВК продовжить інформування щодо явки виборців на нинішніх виборах, планується надати інформацію станом на момент закінчення голосування о 20:00.

Як повідомляли Українські Новини, помічник Президента України Володимира Зеленського повідомив про намір провести вибори на Донбасі одночасно з місцевими виборами по всій Україні.

В поліції заявляли, що голосування проходить у штатному режимі.