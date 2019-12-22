В Європі почали вводити проїзні на авіарейси: серед напрямків і Україна

Авіакомпанія Austrian Airlines запустила можливість придбання проїзного на авіаперельоти на рік. Так, проїзний дозволяє протягом року до Відня і з Відня здійснювати 10 перельотів за фіксованою ціною.

Серед можливих напрямків, які включені до проїзного, Київ, Дніпро, Одеса та Львів, а також столицю Вірменії Єреван і Марракеш у Марокко. Всього авіакомпанія пропонує полетіти за проїзним в близько 60 міст Європи, пише Avianews.

Austrian Airlines ввела проїзні двох типів — City Pass, який дозволяє здійснювати перельоти між Віднем і одним обраним містом, і Europe Pass, що охоплює перельоти з Відня в будь-яке з 60 міст.

Мінімальна вартість проїзного City Pass починається від 449 євро (45 євро за переліт), Europe Pass — від 799 євро (80 євро за переліт).

Найнижча ціна діє, якщо пасажир вибирає опцію бронювання перельоту не менш ніж за 60 днів до вильоту і з виключенням періоду Різдвяних і Великодніх канікул.

Також можна вибрати проїзні з бронюванням квитків за 21 або 7 днів до вильоту, що охоплюють рейси у період свят, однак у такому випадку застосовуються підвищувальні коефіцієнти.

Поза залежності від типу вибраного проїзного, він включає переліт за тарифом Economy Light тільки з ручною поклажею. Якщо пасажир забронював квиток в рахунок квоти за проїзним, змінити дату або повернути квиток не можна.

Нова послуга розрахована на жителів Відня, оскільки вильоти мають виконуватися саме зі столиці Австрії.

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