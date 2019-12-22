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22 грудня 2019, неділя, 18:26 3
Суспільство 2019-12-22T18:45:02+02:00
Українські Новини
Напередодні зимових свят на кордоні з Польщею утворилися кілометрові черги

Напередодні зимових свят на кордоні з Польщею утворилися кілометрові черги

Таня Войтюк
Перетин кордону, Польша, Держприкордонслужба, Черги на кордоні, Новий рік
Кордон з Польщею. Фото: shoppingpl
Кордон з Польщею. Фото: shoppingpl

Державна прикордонна служба попереджає про черги автомобілів на кордоні з Польщею перед новорічними і різдвяними святами.

Про це йдеться в повідомленні західного управління прикордонної служби в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Напередодні зимових свят спостерігається прогнозоване збільшення транспортного потоку через пункти пропуску на кордоні та ускладнення руху на українсько-польській ділянці. Інформуємо громадян про значні накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею в напрямку в'їзду на територію України", - написано в ньому.

Найбільша кількість автомобілів спостерігається на пунктах пропуску "Краковець-Корчова" та "Шегині-Медика". Причиною такого накопичення є те, що українці, які працюють і навчаються за кордоном, або виїжджали в особистих цілях, намагаються встигнути до початку свят повернутися додому.

Наголошується, що пункти пропуску з українського боку працюють в 1,5-2 рази більше своєї проектної пропускної здатності. Зокрема, з пункту "Шегині" за добу пропущено 2,8 тис. транспортних засоби і 23 тис. осіб, з "Краковця" прослідувало 3,4 тис. машини і 16 тис. пасажирів.

Як повідомляли Українські Новини, українцям спростили систему в'їзду в Ізраїль завдяки новим домовленостям.

Раніше в жовтні на українсько-словацькому кордоні утворилася величезна черга з вантажівок.

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