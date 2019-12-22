підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.45 26
˟
22 грудня 2019, неділя, 15:14 7
Верховна Рада і партії 2019-12-22T15:21:07+02:00
Українські Новини
Диспетчер вимкнув АЕС щоб дати заробити "зеленим" приватним виробникам електроенергії, - Герус

Диспетчер вимкнув АЕС щоб дати заробити "зеленим" приватним виробникам електроенергії, - Герус

Таня Войтюк
Укренерго, Електроенергія, СЕС, Зелений тариф
Графік. Фото: Facebook/Андрій Герус
Графік. Фото: Facebook/Андрій Герус

Диспетчери національної енергетичної компанії "Укренерго", тарифы якої виростуть в 2020 році, примусово знизили генерацію атомних електростанцій (АЕС) на 400 МВт в неділю, 22 грудня, через низьке споживання електроенергії.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні з 02:00 за 6:00 було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації АЕС на величину 400 МВт", - написав він.

Герус зазначив, що причиною є низьке споживання електроенергії і наголосив, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі відсутній.

"Дожили до того, що вимикаємо вже побудовані державні атомні електростанції з тарифом 0,7 гривні і з нульовими викидами СО2, щоб забезпечувати роботу приватних промислових СЕС і ВЕС з найбільшим в Європі євротарифом 3-5 гривень за кВт-годину. Уже зараз зрозуміло, що навесні це буде повторюватися в масштабах в рази більших", - наголосив він.

Як повідомляли "Українські Новини", в "Укренерго" визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт.

Крім цього в компанії повідомили, що іімпорт електроенергії погіршує надійність енергосистеми.

Більше новин про: Укренерго Електроенергія СЕС Зелений тариф

Архів
Новини
Диспетчер вимкнув АЕС щоб дати заробити "зеленим" приватним виробникам електроенергії, - Герус 15:14
Місцеві вибори в ОТГ: у ЦВК розповіли про хід голосування 14:53
Пристайко розповів про переваги нових правил перетину кордону з Росією 14:28
Трьох інспекторів митниці у Львівській області підозрюють у злочинній схемі розмитнення машин 14:03
Взимку ціна на газ для населення зростати не буде, - Гончарук 12:26
більше новин
Відеокамери в спортклубі
У спортклубі Порошенка "5 елемент" знайшли приховані відеокамери в роздягальнях 14:30
Прокурор Фільчаков викрив кілька казино у Харкові, які прикривали правоохоронці 10:12
Стали відомі умови нового транзитного контракту 00:05
Іноземні інвестори та банки згортають фінансування проектів через невизначеність щодо "зеленого" тарифу, - ЗМІ 13:02
Долар і євро стрімко падають: курс валют на суботу 10:38
більше новин
Відеокамери в спортклубі
У спортклубі Порошенка "5 елемент" знайшли приховані відеокамери в роздягальнях 14:30
Олександр Кабанов. Фото: TK Media
Депутат від "Слуги народу" два тижні вибирав Jaguar за 63 тис. доларів в залі Ради 18:42
Трамп підписав військовий бюджет США на 2020 з виділенням Україні $300 млн 08:50
Ялинка Вінниці. Фото: Вежа
Новорічна подорож барвистими ялинками України 23:28
Будемо мати транзитний контракт на вигідних для України умовах, - помічник Зеленського 23:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok