Диспетчер вимкнув АЕС щоб дати заробити "зеленим" приватним виробникам електроенергії, - Герус

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні з 02:00 за 6:00 було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації АЕС на величину 400 МВт", - написав він.

Герус зазначив, що причиною є низьке споживання електроенергії і наголосив, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі відсутній.

"Дожили до того, що вимикаємо вже побудовані державні атомні електростанції з тарифом 0,7 гривні і з нульовими викидами СО2, щоб забезпечувати роботу приватних промислових СЕС і ВЕС з найбільшим в Європі євротарифом 3-5 гривень за кВт-годину. Уже зараз зрозуміло, що навесні це буде повторюватися в масштабах в рази більших", - наголосив він.

Як повідомляли "Українські Новини", в "Укренерго" визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт.

Крім цього в компанії повідомили, що іімпорт електроенергії погіршує надійність енергосистеми.