Импорт электроэнергии ухудшает надежность энергосистемы, – "Укрэнерго"

21 ноября в ходе обсуждения проекта Отчета по оценке соответствия (достаточности) генерирующих мощностей начальник отдела научно-проектного центра Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" Борис Костюковский заявил, что импорт электроэнергии не позволяет решить проблему балансировки энергосистемы Украины, ведь импортные поставки могут приводить к уменьшению резервов тепловой генерации, также импорт в часы профицита (падение потребления) ухудшает надежность работы энергосистемы.

Об этом сообщил веб-сайт ExPro.

"Любой импорт - это замещение нашей генерации. Очевидно, что замещение тепловой генерации, а это единственный ресурс, кроме гидроэнергетики, для балансировки энергосистемы, то есть, вытесняя тепловую генерацию, мы вытесняем те балансовые возможности, которых у нас и так не хватает", - сказал он, добавив, что ровный график импорта вытесняет атомную генерацию.

Также Костюковский отметил, что импорт происходит в те часы суток, когда наблюдается профицит мощности в энергосистемах сопредельных стран, то есть в середине дня и ночью, когда в Украине и так достаточно своих мощностей, а не в период утреннего и вечернего максимумов, когда имеет место их дефицит.

"На сегодня, импорт стараются обеспечить тогда, когда в смежных энергосистемах возникает профицит мощности. А когда это возникает? Это, как правило ночной и дневной провал, а также сезонное снижение потребления в тех странах, откуда мы можем получать этот импорт ... Импорт в ночное период и в дневное провал нагрузки - это еще больше ухудшает ситуацию с возможностью обеспечения балансовой и операционной надежности энергосистемы", - сказал представитель "Укрэнерго".

Костюковский, учитывая выше сказанное, подытожил, что полагаться на импортные поставки электроэнергии в вопросе покрытия дефицитов во время зимних максимумов потребления нельзя.

"Рассчитывать на импорт в зимний период, с нашей точки зрения, нет смысла. Строить на этом стратегию, пожалуй, нельзя с точки зрения энергетической безопасности страны. Тем более, что импорт может быть, а может его и не быть. Поэтому мы должны иметь собственные мощности для прохождения зимних максимумов независимо от возможности импорта электроэнергии", - подчеркнул он.

Как сообщали СМИ, импортные поставки электроэнергии с начала работы нового рынка, в течение июля-октября 2019 достигли 1,538 млрд кВт-час. Крупнейшими поставщиками электроэнергии в Украине выступили Беларусь (644,9 млн кВт-ч, или 42%) и Словакия (573,9 млн кВт-ч, 37%). Доля поставок из Венгрии составляла 13% (191,4 млн кВт-ч), а из России - 8%, или 127,9 млн кВт-час. Импортные поставки росли каждый месяц, достигнув максимума в октябре (601 млн кВт-ч).