Пристайко розповів про переваги нових правил перетину кордону з Росією

Так як з наступного року українці будуть перетинати кордон з Росією за закордонними паспортами, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що це введення допоможе не пропустити країни боржників, неплатників аліментів та осіб, які порушили українське закон.

Про це він написав у Twitter.

За словами міністра закордонних справ, нововведення дасть додаткові гарантії для громадян в отриманні консульської допомоги в РФ. Він також зазначив, що цифрова база даних з біометричними паспортами - це швидкий і дієвий інструмент допомоги від українських консулів.

"Поїздки виключно за закордонними паспортами в РФ дають додаткові гарантії. Втрата старої аналогової "книги"- це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами - це швидкий і дієвий інструмент допомоги від наших консулів", - написав Пристайко .

Раніше Українські Новини писали про те, як оформити закордонний паспорт, які потрібні документи і де це можна зробити.