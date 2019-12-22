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22 грудня 2019, неділя, 14:03 11
Силові структури 2019-12-22T15:15:02+02:00
Українські Новини
Трьох інспекторів митниці у Львівській області підозрюють у злочинній схемі розмитнення машин

Трьох інспекторів митниці у Львівській області підозрюють у злочинній схемі розмитнення машин

Валерия Драгомирова
Львівська митниця, ДБР, підозра
Митниця. Фото: 5 канал
Митниця. Фото: 5 канал

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило 3 інспекторам митниці у Львівській області про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило нанесення державі збитків на понад 2 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, повідомили про підозру у зловживанні владою двом головним державним інспекторам митного поста "Західний" та державному інспектору відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці ДФС", - йдеться в ньому.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи в змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів марки "MAN" на територію України через митний пост "Західний" із заниженням митної вартості.

Також підозрювані не перевіряли відомості, що містяться в документах і підтверджують митну вартість іноземних вантажівок і ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор".

У повідомленні наголошується, що внаслідок дій митників нарахування митних платежів проводилося за істотно заниженою ставкою, через що державний бюджет недоотримав понад 2 млн гривень.

"У разі доведення провини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 тис. гривень до 17 тис. гривень)", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці проводили обшуки у заступника начальника Київської митниці Купальського.

Раніше Нефьодов попередив українців про проблеми при запуску нової Митної служби.

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