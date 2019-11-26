Правоохранители проводят обыски у замначальника Киевской таможни Тупальского

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у заместителя начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Тупальский не знает, в рамках какого дела проходят следственные действия, но уверен, что через короткое время беспочвенность проведения обысков и обвинений будет доказана.

"Я знаю, что всегда придерживался законодательства и работал на государство. Правда на моей стороне! И я готов доказать это!", - написал он.

Тупальский с середины 2016 по конец 2018 возглавлял крупнейшую в стране Киевскую городскую таможню. В этот период столичная таможня продемонстрировала лучшую в стране динамику роста количественных и качественных показателей работы. В частности, платежи в бюджет выросли на 20%-25%, а количество удовлетворенных таможенными сервисами субъектов ВЭД выросло в 6 раз. В декабре 2018-го Тупальский возглавил Одесскую таможню. И уже в первом квартале 2019 года поступления в бюджет на ней выросли на 50%. Кроме того, в марте 2019 года одесские таможенники задержали крупнейшую за 10 лет партию кокаина – 257 кг стоимостью более 50 млн. долл.

Кроме того, его работа в Департаменте администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования ГФС Украины в июне-октябре 2018 год позволила увеличить среднесуточные поступления от таможен в бюджет Украины с 1,33 до 1,76 миллиарда гривен или на 32,3%.