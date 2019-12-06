Нефедов предупредил украинцев о проблемах при запуске новой Таможенной службы

Новая Таможенная служба в Украине, главу которой критиковал Богдан, официально начинает работать с 8 декабря.

Об этом сообщил глава Таможенной службы Максим Нефедов в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"8 декабря приступают к выполнению таможенных формальностей таможни, созданные в структуре Гостаможслужбы, и прекращаются полномочия таможни Государственной фискальной службы. Рекомендуем по возможности воздержаться от представления таможням ГФС таможенных деклараций, оформление которых может быть не завершено до конца суток 7 декабря", - сообщил Нефедов.

Также он подчеркнул, что с начала суток 8 декабря представленные таможенные декларации нужно адресовать новосозданным таможням Гостаможслужбы.

"В первые дни работы Гостаможслужбы теоретически возможны ошибки из-за перевода работы таможен на новый классификатор мест таможенного оформления, но при этом не предполагается проблем с взыманием таможенных платежей при оформлении товаров", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров утвердил положения о Налоговой и Таможенной службах, на которые Украина обязалась разделить ГФС перед МВФ 20 декабря 2018 года.