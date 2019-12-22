Взимку ціна на газ для населення зростати не буде, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що ціна на газ для населення взимку збільшуватися не буде.,

Про це він повідомив у відео на своєму каналі Youtube, передають Українські Новини.



"Цієї зими ціна на газ зростати не буде, це дає нам можливість, уряду і команді Президента, знизити цифру в платіжці за комунальні послуги та опалення", - сказав він.



Також Гончарук зазначив, що тариф на прокачування російського газу буде встановлюватися не в ході двосторонніх переговорів, а за європейськими правилами, і незалежний регулятор порахує, скільки необхідно заплатити українському оператору, щоб надати таку послугу.



"Це важливо для нас, тому що ми не будемо заручниками двосторонніх переговорів, а будемо працювати за європейськими правилами", - підсумував він.



Як повідомляли Українські Новини, тристоронні переговори щодо транзиту російського газу через територію України в країни Європейського Союзу до 2020 року продовжилися у п'ятницю, 20 грудня, в Мінську (Білорусь).



За їх результатами Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.



Україна і Росія домовилися, що за новим контрактом про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.