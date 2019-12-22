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22 грудня 2019, неділя, 10:46 5
Суспільство 2019-12-22T11:00:01+02:00
Українські Новини
У Києві сьогодні перекриють дороги через фестиваль і ремонт: як об'їхати

У Києві сьогодні перекриють дороги через фестиваль і ремонт: як об'їхати

Валерия Драгомирова
КМДА, Перекриття доріг в Києві, Київ, Ремонт
Дороги
Дороги

Сьогодні, 22 грудня, у Києві вирішили перекрити частину вулиці Володимирської у зв'язку з проведенням Новорічного фестивалю з 13:30 до 16:00.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Згідно йому, рух буде перекрито від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку №19 по вул. Володимирській.

Крім того, під час монтажу/демонтажу святкової платформи і спеціального огородження параду заборонять паркування: 22 грудня з 00:00 до 15:00 - на вул. Володимирській зі сторони парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету ім. Т. Шевченка і на вул. Володимирській біля будинків №19 та № 21/20.

Також з 7:00 21 грудня до 23:30 22 грудня буде заборонено паркування на вул. Володимирській (від перетину з бульваром Тараса Шевченка до перетину з вул. Софіївській), вздовж непарної сторони б-ру Шевченка (від перетину з вул. Терещенківська до перетину з вулицею Володимирською).

Крім того, над проспектом Любомира Гузара поблизу вул. Василенко будуть монтувати третю частину пішохідного мосту. Це остання ділянка прогону. Під час робіт рух буде перекрито.

Об'їхати ділянку можна буде за маршрутом: просп. Гузара - вул. Гарматна - б-р Гавела - вул. Героїв Севастополя - просп. Гузара.

Як повідомляли Укранські Новини, синоптик дала прогноз погоди на Новий рік.

Також Київ затвердив порядок новорічних свят.

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