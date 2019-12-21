На Львівщині 14 осіб отруїлися у ресторані

У Львівській області 14 людей госпіталізовано з харчовим отруєнням після відвідин ресторану в місті Борислав. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я обласної держадміністрації.

Повідомляється, що пацієнти зі скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту, болі в животі, частий рідкий стілець були госпіталізовані протягом 11-12 грудня в КНП "Центральна міська лікарня міста Борислава".

За даними медиків, всі постраждалі відвідували ресторан "РАТ" в Бориславі, їли піцу, салат "Цезар" та інші страви. У більшості пацієнтів виявлена сальмонела энтерика.

За станом на 20 грудня 14 осіб залишалися на госпіталізації, один знаходився на амбулаторному лікуванні.

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