підписатися на розсилку
23.05 23.4
25.45 26
˟
21 грудня 2019, субота, 22:53 7
Події 2019-12-21T23:15:01+02:00
Українські Новини
На Львівщині 14 осіб отруїлися у ресторані

На Львівщині 14 осіб отруїлися у ресторані

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Отруєння, Отруєння у ресторані

У Львівській області 14 людей госпіталізовано з харчовим отруєнням після відвідин ресторану в місті Борислав. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я обласної держадміністрації.

Повідомляється, що пацієнти зі скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту, болі в животі, частий рідкий стілець були госпіталізовані протягом 11-12 грудня в КНП "Центральна міська лікарня міста Борислава".

За даними медиків, всі постраждалі відвідували ресторан "РАТ" в Бориславі, їли піцу, салат "Цезар" та інші страви. У більшості пацієнтів виявлена сальмонела энтерика.

За станом на 20 грудня 14 осіб залишалися на госпіталізації, один знаходився на амбулаторному лікуванні.

Як повідомляли "Українські Новини", у Херсонській області 5-ти і 3-х річна дівчатка потрапили в лікарню через отруєння алкоголем.

А в Києві учень приніс до школи мідний купорос, отруїлися шестеро дітей.

Більше новин про: Отруєння Отруєння у ресторані

Архів
Новини
На Львівщині 14 осіб отруїлися у ресторані 22:53
Поліція ліквідувала 268 гральних закладів у Львівській області 21:55
Постраждалим від пожежі в коледжі Одеси частково виділили гроші 21:50
На заході України різко зіпсується погода: в Карпатах обіцяють проливні дощі і штормовий вітер 21:16
Дірка в бюджеті – 80 млрд гривень через ОВДП, - Бойко 20:22
більше новин
Відеокамери в спортклубі
У спортклубі Порошенка "5 елемент" знайшли приховані відеокамери в роздягальнях 14:30
Єдину українську незалежну церкву розділив Епіфаній, - Філарет 13:13
Кияни закликали зупинити будівництво "Поділ Град Вінтаж", назвавши його незаконним, - ЗМІ 10:27
Прокурор Фільчаков викрив кілька казино у Харкові, які прикривали правоохоронці 10:12
Інвестори нагадали НКРЕКП про мільярдні позови у разі ретроспективного перегляду "зелених" тарифів 11:53
більше новин
Підозрюваний у вбивстві Шеремета подав позов проти Зеленського, Авакова, Рябошапки і Коваля 15:09
Відеокамери в спортклубі
У спортклубі Порошенка "5 елемент" знайшли приховані відеокамери в роздягальнях 14:30
Трамп підписав військовий бюджет США на 2020 з виділенням Україні $300 млн 08:50
Долар і євро стрімко падають: курс валют на суботу 10:38
Сніг з Буковелю в центрі Києва. Фото: Facebook/Дмитрий Соболь
У Київ привезли більше 130 тонн штучного снігу з Карпат: з'явилися перші фото 11:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok