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21 грудня 2019, субота, 18:20 9
Судова влада 2019-12-21T18:30:55+02:00
Українські Новини
Суд заарештував 6 елітних авто екс-депутата Микитася

Суд заарештував 6 елітних авто екс-депутата Микитася

Ярина Вацяк
Воля народу, Арешт майна, Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим
Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим

Печерський районний суд Києва заарештував 6 елітних автомобілів колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (група "Воля народу").

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За результатами обшуків у народного депутата України 8-го скликання слідчими теруправління ДБР, розташованого в місті Києві, виявлено шість елітних автомобілів. Постановою Печерського районного суду міста Києва на них накладено арешт", - сказано в ньому.

Ім'я депутата не вказується, проте кажуть що обшуки пройшли 11 грудня в рамках досудового розслідування кримінального провадження стосовно можливої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в сумі понад 200 млн гривень.

За інформацією агентства, обшуки пройшли у Микитася.

У повідомленні нагадується, що, за попередньою інформацією, у 2016 році депутат здійснив фальсифікацію договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав.

Микитась підозрюється у привласненні 82 млн державних коштів при обміні квартир для військових Національної гвардії.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань і Генеральна прокуратура провели обшуки у колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася.

Раніше Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього депутата Микитася до 14 листопада з заставою в сумі 80 млн гривень.

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